O femeie cere ajutor pe facebook pentru tatăl ei, internat la un spital de stat Infirmiera: „ea nu stă să hrănească moșnegii” O femeie cere ajutor pe facebook pentru tatal ei, internat in Spitalul Județean Botoșani. Spune ca nu a mancat de doua zile și ca o infirmiera i-a transmis ca “ea nu sta sa hraneasca toți moșnegii”. Femeia este ingrijorata pentru ca nu a mai putut lua legatura cu barbatul, care este imobilizat la pat. “Cineva internat in Spitalul Județean Botoșani, care se poate deplasa pana la etajul 7 la ortopedie sa ajute un bolnav imobilizat la pat, sa puna la incarcat telefonul și sa-l deschida??? Sunt fiica bolnavului și nu pot comunica cu el, locuiesc la Constanța. Astazi am insistat la asistente dar vad… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

