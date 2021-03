Astazi, in jurul orei 7.20, polițiștii Secției 2 au fost sesizați, prin apel 112, de catre o femeie, in varsta de 42 de ani, cu privire la faptul ca sora sa geamana amenința ca se va sinucide, in locuința comuna.La fața locului s-a deplasat patrula mixta formata din polițist din cadrul Secției 2 și jandarm al G.M.J. Tomis, care a ajuns intr-un minut la locul sesizat.Agentul de poliție Marius Polifron a intrat primul in locuința și a observat-o pe femeia de 42 fiind incoerenta in vorbire, care se automutila.Polițistul a știut ca orice moment conteaza și, avand in vedere faptul ca femeia prezenta…