Stiri pe aceeasi tema

- O pacienta de 240 de kilograme a fost ținuta intinsa pe jos, mai bine de 12 ore, la secția de Primiri Urgențe a Spitalului din... The post Pacienta de 240 kilograme, ținuta pe jos 17 ore la un spital, refuzata apoi de alte trei spitale! appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- O femeie, care atenție are 240 de kilograme, a fost refuzata de trei spitale și a fost ținuta pe podeaua unei autospeciala de pompieri mai bine de patru ore. Caz incredibil intr-o unitate sanitara din judetul Botosani. O pacienta refuzata de trei spitale a fost tinuta intr-o autospeciala de pompieri…

- Ieri, 05 aprilie, in jurul orei 22.00, polițiștii Secției 2 Bogdan Voda au fost sesizați de catre lucratori din cadrul ISU Maramureș- Garda de Intervenție Bogdan Voda, despre faptul ca o autospeciala cu care au intervenit la un eveniment in localitatea Șieu, a fost implicata intr-un accident rutier…

- O femeie a venit la investigații cu o banala durere de umar și a plecat mutilata. Femeia a fost arsa in timpul unui RMN, facut la o clinica privata din Craiova. Pacienta s-a ales cu o arsura de gradul trei, iar rana provocata de aparat a fost atat de adanca, incat a fost operata de […]

- Un caz incredibil arata cat de rau pot face lipsa miscarii si mancarea nesanatoasa. Un barbat din Capitala a ajuns sa cantareasca aproape 270 de kg, luand in greutate putin cate putin.

- Fiica și ginerele femeii spun ca au mers la spital pentru ca batrana avea anemie. Prima data fusese internata la Secția de Interne, mai apoi fiind transferata la Psihiatrie. Mai mult, aceștia susțin ca starea varstnicii este mult mai rea fața de momentul cand a fost internata. Pacienta este conștienta.…

- Doua videoclipuri in care este prezentata o femeie care fura dintr-o farmacie din Petrești. Reprezentanții unei farmacii din Petrești au postat in mediul online cateva imagini in care prezinta cum s-au intamplat faptele femeii. „Aviz magazinelor din Petresti. Mai jos sunt doar doua din multele astfel…

- In cursul zilei de miercuri, 25 Ianuarie 2023, o autospeciala de pompieri a fost implicata intr un accident pe DJ 203D, in localitatea Tintesti din judetul Buzau.Din primele informatii, traficul rutier se desfasoara dirijat pe DJ203D, in Tintesti, unde o autospeciala de pompieri si un autoturism au…