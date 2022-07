Stiri pe aceeasi tema

- O femeia, de 51 de ani, din SUA, s-a trezit dupa doi ani dintr-o coma profunda in care a intrat dupa ce a fost atacata in casa ei din Cottageville, Virginia de Vest, in iunie 2020. Ea l-a indicat ca agresor pe propriul frate, informeaza CNN , citat de G4Media. Poliția a declarat ca Wanda Palmer a fost…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov a intervenit marti dupa-amiaza pentru degajarea a 20 de copaci cazuti, ca urmare a codului galben de vreme rea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Accident grav in Ialomița. O femeie a fost ranita. Șoferul se afla sub influența bauturilor alcoolice, iar incidentul a avut loc pe DJ 102H, la iesire din localitatea Grindu catre Buzau. Potrivit datelor Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, se pare ca o mașina s-a rasturnat pe DJ 102H, iar…

- Celebrul interlop Adrian Beleaua Corduneanu s-a trezit cu vila sub sechestru. Anchetatorii au decis sa puna sechestru pe proprietatea lui Corduneanu dupa ce au constatat ca interlopul nu poate justifica banii cu care a ridicat impunatoarea construcție din Iași. Fii la curent cu cele mai noi…

- Femeia impușcata in piept, in aceasta dimineața , la Dumbravița, a decedat pe masa de operație. Șase ore s-au luptat medicii ca sa o salveze. Procurorii spun ca, la acest moment, nu au o persoana suspecta de comiterea crimei. Polițiștii au extins cercetarile și fac percheziții la mai multe locuințe…

- Un reputat informator federal și avertizor care a disparut dupa ce s-a raportat ca a predat o gramada de dosare secrete despre Deutsche Bank a fost gasit mort la o școala din Los Angeles in aceasta saptamana, a declarat miercuri un oficial de poliție, scrie nbcnews.com . Cadavrul lui Valentin Broeksmit,…

- Peste 40 de perchezitii domiciliare au fost facute de politistii constanteni la persoane suspectate de trafic de droguri, 33 de persoane fiind duse la audieri. Anchetatorii au retinut 14 barbati, cu varste cuprinse intre 19 si 45 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Doua persoane, un barbat și o femeie, au murit intr-un accident produs miercuri dupa-amiaza pe DN 6, in județul Olt. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…