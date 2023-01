O femeie care s-a aruncat în apa Dâmboviței, în Capitală, salvată de către un polițist Un polițist in varsta de 51 de ani, din București, a sarit in apa Damboviței pentru a salva o femeie care, manata de ganduri negre, s-a aruncat in rau. Totul s-a intamplat marți, detalii despre acest caz fiind facute publice de catre reprezentanții Ministerului de Interne, in cursul serii de 10 ianuarie, prin intermediul Facebook. […] The post O femeie care s-a aruncat in apa Damboviței, in Capitala, salvata de catre un polițist first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

