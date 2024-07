Stiri pe aceeasi tema

- Patru ucraineni care au fost cautati timp de mai multe ore, duminica, in Muntii Maramuresului, au fost gasiti de echipa de salvare formata de politisti de frontiera si salvamontisti, a anunțat directorul Serviciului Public Judetean (SPJ) Salvamont Maramures, Dan Benga. „Dupa mai bine de cinci ore si…

- Doi tineri ucraineni rataciti in Muntii Maramuresului, extenuati fizic, fara hrana si apa, au fost gasiti dupa o operatiune care a durat peste noua ore, in conditii de canicula, si urmeaza a fi extrasi de salvamontisti si politistii de frontiera, a informat, marti, directorul Serviciului Public Judetean…

- Barbatul de 55 de ani dat disparut dupa ce s-a speriat de un urs la cules de ciuperci a fost gasit acasa, el fiind cautat de mai multe echipe de salvatori, a informat, duminica, directorul Serviciului Public Judetean (SPJ) Salvamont Maramures, Dan Benga.„Persoana cautata a fost gasita acasa. A specificat…

- Miercuri seara, o femeie a fost salvata de salvamontiști dupa ce a fost grav ranita de un animal in gospodaria sa din zona montana a localitații Vișeul de Sus, a anunțat directorul Serviciului Public Judetean (SPJ) Salvamont Maramures, Dan Benga.

- Sambata in jurul orei 16:00, Sectia 2 Politie Rurala Ipotesti a fost sesizata prin SNUAU 112 de catre o femeie de 48 ani, din comuna Fantanele ca fostul soț face scandal și distruge bunuri. In urma cercetarilor s-a stabilit faptul ca apelanta locuiește in Fantanele, impreuna cu fosta sa soacra in varsta…

- Un baiat de noua ani care a suferit o plaga taiata in timpul unei excursii in Muntii Gutai a fost recuperat si transportat de salvamontisti, a informat, duminica, directorul Serviciului Public Judetean (SPJ) Salvamont Maramures, Dan Benga.

- O schioare care a coborat din Varful Gargalau (2.158 metri) din Muntii Rodnei a fost surprinsa de avalansa, dar a scapat cu viata, a informat, duminica, directorul Serviciului Public Judetean (SPJ) Salvamont Maramures, Dan Benga. Conform acestuia, coborarea schioarei a fost filmata, iar in imagine se…