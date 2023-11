Stiri pe aceeasi tema

- Octogenera, in varsta de 82 de ani, ratacita, a fost gasita cu operativitate de politistii Secției 5 Poliție Rurala Cotești, cu ajutorul partenerului de nadejde, cainele politist TEM Ieri, 28 septembrie, la ora 12.40, politistii au fost sesizati ca o femeie de 82 de ani, din comuna Poiana Cristei, a…

- Astazi, 22 septembrie, politistii Compartimentului Rutier Nasaud au intervenit pentru efectuarea de cercetari, ca urmare a producerii unui accident rutier, in Nimigea de Jos.Astazi, 22 septembrie, politistii Compartimentului Rutier Nasaud au intervenit pentru efectuarea de cercetari, ca urmare a producerii…

- Ca și in anii precedenți, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au dat curs invitației de a ajuta la protejarea mediului inconjurator și au participat la acțiunea de ecologizare organizata sub egida ”Let’s do it, Romania!”. „Let’s Do It, Romania!” a revenit și anul acesta cu o noua…

- O femeie a fost lovita in Caracal de o mașina la volanul careia se afla un polițist care era baut și a ieșit pozitiv la doua substanțe interzise, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Olt. Inițial, o tanara a susținut ca ea se afla la volan, insa s-a descoperit ca șoferul mașinii in momentul…

- Un copil de 5 ani care figura in bazele de date ca fiind disparut, alerta introdusa de autoritatile din Germania, a fost identificat de politistii de frontiera de la Cenad, judetul Timis.Copilul urmeaza sa fie trimis in Germania. Pana atunci, minorul a fost incredintat reprezentantilor D.G.A.S.P.C.…

- Un copil de 5 ani care figura in bazele de date ca fiind disparut, alerta introdusa de autoritatile din Germania, a fost gasit de politistii de frontiera de la Cenad, judetul Timis. Copilul a fost predat DGASPC, urmand sa fie transferat in Germania. El calatorea cu o matusa, cetatean sarb. ”In data…

- Un copil de 5 ani care figura in bazele de date ca fiind disparut, alerta introdusa de autoritatile din Germania, a fost identificat de politistii de frontiera de la Cenad, judetul Timis.Copilul urmeaza sa fie trimis in Germania. Pana atunci, minorul a fost incredintat reprezentantilor D.G.A.S.P.C.…

- Gorjean intors din Germania, disparut fara urma in drum catre casa. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Targu Carbunești au fost sesizați de un barbat, din comuna Albeni, cu privire la faptul ca fratele sau, Mircea Mitel Craioveanu, in varsta de 46 de ani, din comuna Albeni, a revenit in Romania…