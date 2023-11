Stiri pe aceeasi tema

- Femeia s-a oprit in dreptul unor balize, care imprejmuiau locul unde au fost efectuate lucrari de excavație, incercand sa se sprijine de acestea, moment in care s-a dezechilibrat si a cazut in groapa respectiva, transmit surse judiciare. Femeia ar fi fost sub influența bauturilor alcoolice, mai spun…

- O femeie, de 45 de ani, din Targu Jiu, a fost atacata marți seara pe o strada din Targu Jiu, in timp ce se deplasa catre serviciu. In ajutorul femeii au sarit doi polițiști locali aflați in patrulare. Asupra atacatorului a fost gasit un cuțit cu lama de 30 de centimetri. Conform Poliției Locale Targu…

- O femeie a sunat, marți, la 112 dupa ce, pe strada Liniștei din Timișoara a observat un barbat mort, pe scaunele unei mașini parcate. Polițiștii Secției 5 Poliție Urbana Timișoara au fost sesizați in jurul orei 12.00 de o femeie cu privire la faptul ca pe strada Liniștei din municipiul Timișoara, pe…

- Miercuri dimineața, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 14 Poliție au fost sesizați, in jurul orei 08.50, cu privire la caderea unei persoane, de la etajul unui imobil, situat in Sectorul 4, pe bulevardul Unirii.Persoana care a cazut, o femeie in varsta…

- Un tanar din Florești a fost reținut de poliție pentru furt calificat, dupa ce a patruns in incinta unui imobil din localitate, de unde a furat unelte electrice in valoare totala de 7000 lei.„La data de 18 septembrie, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești au dispus masura reținerii,…

- O femeie in varsta de 51 ani, din municipiul Roman, a fost inselata pe Facebook de o persoana ramasa necunoscuta care i-a promis in schimbul sumei de 499 de euro actiuni la Hidroelectrica, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. Dupa ce banca la care avea contul i-a spus ca tranzactia…

- Un accident violent a avut loc, duminica dupa-amiaza, pe raza județului Dambovița. In coliziune au fost implicate doua mașini, conduse de un barbat și o femeie. In urma impactului, o persoana, pasagera intr-unul dintre autoturisme, a fost ranita. Victima a fost transportata la spital pentru ingrijiri…