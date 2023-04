Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| O tanara a cazut de la etajul trei al unui bloc, incercand sa fuga de soț: A ramas agațata in sarmele de rufe și s-a ales cu un traumatism la cap O tanara de 22 de ani din Avrig a cazut de la etajul trei al unui bloc, incercand sa fuga de soț in urma unei certe, dar a ramas agațata in sarmele…

- O femeie a murit, luni dupa-amiaza, dupa ce a cazut de la etajul 5 al unui imobil din Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre o femeie de 3-40 de ani, care a cazut de la etajul 5. Polițiștii incearca sa aa-i afle identitatea. Fii la curent cu cele mai noi…

- O femeie a murit, iar fiul ei de cinci ani a supraviețuit in mod miraculos, dupa ce au cazut in Cascada Niagara de la 30 de metri. Autoritațile au spus ca nu pare a fi un accident. Oamenii vizitau parcul, cand poliția a primit mai multe apeluri in jurul orei 12:30. despre o femeie și un baiat „care…

- O femeie din Dragomirești a fost salvata de polițiști de soțul violent. Femeia a fost amenințata cu moartea de catre barbat, dupa ce inițial, acesta a provocat un scandal imens in casa parinților soției sale. Fața de barbatul violent, oamenii legii au emis, pe o perioada de 5 zile, un ordin de protecție…

- O batrana din Targu Jiu a ajuns joi la spital, dupa ce a suferit arsuri in urma unei explozii. Pompierii gorjeni au fost solicitați in aceasta dupa-masa sa intervina pentru gestionarea unei situații de urgența generata de o explozie care s-a produs la etajul al 2-lea al unui bloc situat pe strada Minerilor…