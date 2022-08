Stiri pe aceeasi tema

- Politistii giurgiuveni au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune si nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor materii radioactive dupa ce o femeie din localitatea Roata de Jos, judetul Giurgiu, a inlesnit practicarea vrajitoriei prin folosirea de…

- Polițiștii din Giurgiu fac, vineri dimineața, peste 20 de percheziții la domiciliile unor persoane banuite de furt de energie electrica din rețeaua de joasa tensiune a unei firme și furt de componente ale unor sonde dezafectate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- VIDEO: Percheziții la Sebeș, marți dimineața. Este vizata o rețea de hoți de piese auto și tainuitori Polițiștii din Sebeș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sebeș, efectueaza marți dimineata 11 percheziții, in municipiu. Sunt vizate persoane banuite de furt calificat și tainuire.…

- Polițiști și procurori au demarat, in aceasta dimineața, 50 de perchezitii domiciliare, in 9 județe, intre care și Brașovul, și in București, la persoane banuite de fals material in inscrisuri oficiale și instigare la fals material in inscrisuri oficiale. Politistii din Alba efectueaza marti 50 de…

- Un copil, in varsta de doar 13 ani, cu un simplu apel la 112 și-a salvat mama de la moarte și și-a condamnat tatal la inchisoare. Cel din urma avea deja un ordin de restricție, dar și un cuțit asupra sa. Totul s-a intamplat duminica dimineata, in satul Vlad Tepes, comuna Comana din judetul Giurgiu. Baiatul…