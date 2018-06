Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 20 de ani din Targoviste este cercetata pentru comiterea mai multor infractiuni dupa ce sambata dupa-amiaza a lovit mortal o persoana care traversa strada pe trecerea pentru pietoni, iar analizele preliminare facute soferitei au aratat ca tanara era drogata cu cocaina si cu…

- Un barbat de 43 ani a murit marti pe DE 87, dupa ce a fost lovit de o masina condusa de un cetatean din Republica Moldova, se arata intr-un comunicat transmis de Inspectoratul Judetean de Politie Galati. Potrivit sursei citate, un barbat de 41 ani, din Republica Moldova, a condus autoturismul pe DE…

- Politistii din Zlatna l-au identificat pe un conducator auto din Botesti, ca persoana banuita de comiterea infracțiunilor de parasirea locului accidentului si vatamare corporala din culpa. Acesta ar fi lovit un cal, ce era calarit de un minor de 13 ani, dupa care a parasit locul accidentului. La…

- Un barbat de 36 de ani din comuna Baciu, judetul Cluj, este cautat de politisti dupa ce, luni, a accidentat mortal o femeie pe o trecere de pietoni din Cluj-Napoca, a fugit de la locul faptei si si-a incendiat masina pentru a scapa de raspunderea penala, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat, în vârsta de 63 de ani, a fost accidentat mortal de un autocamion de mare tonaj, în noaptea de joi spre vineri, pe DN 2A, în localitatea Dorobanțu, a informat Inspectoratul Poliției Județene (IPJ) Constanța. Potrivit unui comunicat de presa transmis de IPJ Constanța,…

- Accidentul a avut loc pe DN 71 la Aninoasa. Femeia de 50 de ani, din Targoviște, a pierdut controlul direcției Post-ul O femeie de 50 de ani, care consumase alcool, a lovit o ambulanța și o mașina parcata apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O tragedia a avut loc in noaptea de luni spre marți pe Bulevardul Nicolae Dobrin din Pitesti. Un autoturism Logan, in care se aflau o femeie de 47 de ani si soferul, soțul ei, in varsta de 49 de ani, a intors fara sa se asigure. Automobilul a fost lovita de un BMW condus de un tanar de19 ani…

- Un clujean este cercetat de polițiști, dupa ce a accidentat mortal un pieton pe raza județului Brașov, joi seara, pe raza localitații Bunești.Conform oamenilor legii, conducatorul unui autoturism – un barbat în vârsta de 44 de ani din municipiul Dej, județul Cluj,…