O femeie care avea un certificat fals de vaccinare a fost arestată. Greșeala care a dat-o de gol O femeie din Statele Unite și-a petrecut cateva zile in inchisoare dupa ce a prezentat la aeroport un certificat de vaccinare fals. Ceea ce a dat-o de gol a fost o greșeala de scriere. Tanara a fost prinsa pe un aeroport din Honolulu unde a prezentat adeverința pe care scria ca ar fi fost imunizata cu serul Maderna in loc de Moderna. Dupa o verificare rapida autoritațile au constatat ca nu figureaza in baza de date a celor vaccinați. Așa ca femeia in loc sa ajunga la un hotel unde avea rezervarea pentru vacanța, a ajuns dupa gratii. The post O femeie care avea un certificat fals de vaccinare a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un administrator al programului Safe Travels a depistat cardul de vaccinare fals, pe 23 august, cand femeia, care locuiește in Illinois, SUA, l-a prezentat la controlul din aeroport, potrivit thehill .Pe card, „Moderna” era scris greșit ca „Maderna”. William Lau, agent special din cadrul Departamentului…

- O femeie a fost arestata pe aeroport. Aceasta a prezentat un certificat fals de vaccinare. Un detaliu a facut autoritațile sa-și dea seama imediat de escrocherie. Cum s-a intamplat totul și ce era in neregula cu documentul? Femeie arestata pe aeroport: pasagera a prezentat un certificat fals de vaccinare…

- O femeie din Illinois a avut parte de experiența vieții sale, dupa ce a decis sa prezinte un certificat de vaccinare fals. In timp ce se pregatea sa plece in Hawaii, Chloe Mrozak, in varsta de 24 de ani, a fost arestata pe loc, dupa ce autoritațile au descoperit ca in document aparea o greseala de tipar…

- O tanara de 24 de ani din SUA a incarcat o adeverinta falsa de vaccinare in programul SAFE Travels, pentru a putea calatori in Hawaii si a evita carantina de 10 zile pentru cei neimunizati. Aceasta a fost prinsa din cauza unei greseli gramaticale, in loc de „Moderna” fiind scris „Maderna”.

- O tanara de 24 de ani din SUA a incarcat in programul Safe Travels o adeverința falsa de vaccinare, ca sa poata calatori in Hawaii și sa evite carantina obligatorie de 10 zile pentru cei nevaccinați, dar a fost prinsa pentru ca in loc de „Moderna” a scris „Maderna”, informeaza 9news.com, citat de HotNews.ro…

- O tanara de 24 de ani din SUA a incarcat in programul Safe Travels o adeverința falsa de vaccinare, ca sa poata calatori in Hawaii și sa evite carantina obligatorie de 10 zile pentru cei nevaccinați. A fost prinsa pentru ca in loc de ”Moderna” a scris ”Maderna”, conform documentelor instanței, citate …

- O tânara de 24 de ani din SUA a încarcat în programul Safe Travels o adeverința falsa de vaccinare, ca sa poata calatori în Hawaii și sa evite carantina obligatorie de 10 zile pentru cei nevaccinați. A fost prinsa pentru ca în loc de ”Moderna” a scris ”Maderna”,…

- Anthony Fauci, principalul expert epidemiologic din SUA, a declarat duminica faptul ca vaccinul ar trebui sa fie obligatoriu pentru copiii care merg la școala, deoarece varianta Delta a coronavirusului a devenit comtagioasa și este extrem de periculoasa, informeaza Reuters. „Cred ca masura obligativitații…