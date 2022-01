Stiri pe aceeasi tema

- Au furat 200 de kilograme de porumb de pe sola de pamant care apartine unui barbat din localitatea Cogealac.La data de 3 ianuarie a.c., politisti din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au depistat un barbat, de 34 de ani, respectiv o femeie, de 35 de ani, ambii din orasul Navodari, in timp ce sustrageau…

- O femeie din Connecticut, SUA a furat bani de la soțul ei, timp de aproximativ 20 de ani. Femaia incasa cecurile de pensie, plațile de compensare a lucratorilor și veniturile de la asigurarile sociale, pe motive ca soțul ei sufera de Alzheimer.

- O femeie cu COVID din Iași a murit in timp ce se afla cu familia la cumparaturi. Soțul a fost cel care a sunat la 112 și a spus ca femeia de 38 de ani s-a tratat timp de 10 zile acasa, pentru o presupusa gripa, fara a consulta un medic.

- Polițiștii americani acuza o femeie ca a furat 600.000 de dolari de la soțul ei de-a lungul a 20 de ani și ca a ascuns schema prin care a reușit acest lucru convingându-le pe barbat ca sufera de boala Alzheimer, relateaza Insider.Poliția din statul Connecticut, citata de The Washington…

- O femeie din Spania și-a inscenat propria rapire și a folosit banii de rascumparare de la soțul ei pentru a juca bingo, informeaza autoritațile, potrivit El Pais . Femeia in varsta de 47 de ani a inventat rapirea falsa in timp ce soțul ei era in spital, facandu-l sa creada ca era in pericol de moarte.…

- Oamenii legii au arestat-o pe femeia care și-ar fi inscenat propria rapire și a folosit o parte din banii din rascumpararea de 6.000 de euro platita de soțul ei ingrozit pentru a juca bingo.Femeia in varsta de 47 de ani a inventat rapirea falsa in timp ce soțul ei era in spital, facandu-l sa creada…

- O femeie din Spania și-a inscenat propria rapire și a folosit banii de rascumparare de la soțul ei pentru a juca bingo, scrie Digi24 . Poliția a arestat-o pe femeia care și-ar fi inscenat propria rapire și a folosit o parte din banii din rascumpararea de 6.000 de euro platita de soțul ei ingrozit pentru…

- Bianca Corcheș, o tanara din Arad, susține ca in urma cu o saptamana a aflat ca soțul ei ar inșela-o cu o faimoasa artista de muzica de petrecere, Carmen de la Salciua. Se pare ca barbatul i-a cerut deja divorțul Biancai.