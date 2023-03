Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi a caștigat premiul „FIFA The Best 2023”, dupa o ceremonie care s-a desfașurat la Paris! Starul argentinian s-a clasat peste coechipierul de la PSG, anume Kylian Mbappe, cat și peste rivalul de la Real Madrid, Karim Benzema. Lionel Messi a caștigat in 2022 singurul trofeu care ii lipsea…

- Un traficant de droguri din Thailanda și-a facut mai multe operații estetice pentru a arata ca "un barbat coreean frumos" și a scapa astfel de poliție, au transmis autoritațile citate de BBC.

- Un barbat din Marea Britanie a cheltuit o avere pentru a arata ca o femeie coreeana. Cu toate procedurile și intervențiile suferite, acesta și-a dat seama, in final, ca vrea sa fie tot barbat. Cine este Oli London și cum a ajuns sa arate.

- Kim Petras este prima femeie transgender care a caștigat premiul Grammy pentru cea mai buna interpretare Pop/Grup, potrivit Daily Mail. Kim este o artista germana și alaturi de Sam Smith s-au prezentat la Gala Premiilor Grammy cu hit-ul „Unholy”. La naștere a primit numele Tim, dar dupa operațiile estetice…

- Tenorul moldovean Dumitru Mițu a fost declarat „fenomenul” concursului „SWR Junge Opernstars 2023”. Muzicianul a caștigat premiul „Emmerich Smola”, fiind invingator la categoria masculina, anunța Ministerul Culturii.

- Un roman din Almeria a castigat premiul cel mare la loteria de Craciun. Este sofer de camion si locuieste cu familia in Spania de peste 20 de ani. Este prima data cand castiga la loto, insa nu s-a putut bucura foarte mult de premiu.

- Anamaria Prodan (50 ani) și-a sarbatorit recent ziua de naștere, alaturi de prietenii apropiați și de familie. Impresara a fost insoțita de cei trei copii, Rebecca, Sarah și Laurențiu Reghecampf jr., care au stralucit și au fost și ei in centrul atenției la marele eveniment.Sarah Dumitrescu (22 ani),…