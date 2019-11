Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a petrecut joi seara la intersecția strazilor Johann Nepomuk Preyer și Crizantemelor din Timișoara. Șoferul vinovat, spun martorii, ar fi trecut pe roșu și a lovit taximetrul in plin. Nu a ramas insa la fața locului și a fugit. A abandonat mașina la cateva strazi distanța, pe…

- Timișoara prinde culoare. Patru artiști au muncit la foc continuu timp de o saptamana pentru realizarea celei mai mari picturi murale din Romania. Rezultatul este unul remarcabil și poate fi vazut pe fațada de peste 500 de metri patrați a unui siloz aflat pe malul Begai, in zona industriala Solventul.…

- Descoperire cumplita in apele canalului Bega, in zona cuprinsa intre Podul Decebal și podul pietonal din Parcul Copiilor. Pompierii au fost chemați sa intervina pentru a scoate la mal un trup neinsufletit. The post Descoperire cumplita in apele Begai, aproape de Parcul Copiilor, la Timișoara appeared…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unei femei in varsta de 34 de ani. Aceasta circula pe Calea Șagului, pe sensul de ieșire din oraș, iar pe pod nu a patrat distanța fața de un autoturism aflat in fața sa, condus de o femeie de 40 de ani. In urma impactului, șoferița nevinovata…

- O persoana a disparut in apele Begai, in zona pasajului Solventul din Timișoara. Forțele de intervenție se afla la fața locului și inceara sa scoata la suprafața trupul persoanei disparute. Apelul la 112 a fost facut puțin dupa ora 19.00. Au fost alocate mai multe forțe pentru cautarea persoanei inecate.…