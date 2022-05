Stiri pe aceeasi tema

- Scene șocante au avut loc intr-un magazin din Baia Mare. O femeie a fost batuta cu salbaticie de un individ, iar asupra ei au mai sarit alte doua femei. Atenție, imaginile sunt șocante și va pot afecta emoțional. Poliția a fost anunțata imediat, iar norocul femeii a fost ca un echipaj era in zona…

- O adolescenta de doar 15 ani a fost batuta pe strada de catre fostul sau iubit, cu doi ani mai mare. Fata se indrepta catre scoala cand a fost atacata de catre fostul sau prieten. In imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se poate observa cum tanarul o loveste pe fata cu bestialitate in plina…

- La data de 9 mai 2022, in jurul orei 22.45, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Alba Iulia au intervenit la o locuința din municipiu de unde o femeie a reclamat faptul ca a fost agresata de catre concubin. Din primele cercetari a rezultat ca, pe fondul consumului de bauturi alcoolice și al unor…

- O femeie a fost tarata mai multi metri, dupa ce ar fi incercat sa urce in tramvaiul 32 cu un carucior in care era bebelusul ei, iar acesta a plecat din stație, informeaza ObservatorNews. Accidentul de pe Calea Rahovei, Sectorul 5 din București, s-a petrecut joi, 5 mai, in jurul orei 19.00. Poliția a…

- Politia din Snagov a primit imagini filmate de camerele de supraveghere, care au surprins momentul in care omul de afaceri Yoav Stern, cu o avere impresionta, de milioane de euro, a suferit un accident straniu in urma caruia si-a pierdut viata. Milionarul, in varsta de 70 de ani, se urca la un moment…

- Vineri, 22 aprilie a.c., in jurul orei 17.00, un echipaj de jandarmerie a fost solicitat sa intervina dupa ce o femeie a sustras mai multe produse dintr-un supermarket de pe raza municipiului Zalau. Persoana in cauza, o femeie de 36 de ani, domiciliata in municipiul Baia Mare, a incercat sa paraseasca…

- Atenție! Imagini nerecomandate minorilor. Bataie cu pumnii și cu picioarele pentru o fata de 11 ani, intr-un parc din Timișoara. Aceasta a fost umilita de o alta tanara, in varsta de 14 ani, care este acum cercetata de polițiști. Scena a fost filmata de alți copii, martori ai incidentului, iar apoi…

- Polițiștii maramureseni au fost sesizați de catre o femeie de 65 de ani cu privire la faptul ca, fiica sa ȘOIMOȘAN LUANA-SONIA, de 40 de ani, a plecat de la domiciliul sau din Baia Mare, iar din data de 20 martie nu a mai putut sa ia legatura cu aceasta. Semnalmente: inaltime 1,60 m, constituție […]