Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care se afla in pelerinaj la Manastirea Prislop a fost ranita grav in apropiere de mormantul duhovnicului Arsenie Boca. Scenele dramatice au avut loc sambata, chiar la cațiva pași de mormantul parintelui Arsenie Boca. O femeie in varsta de 75 de ani a suferit un accident grav. Potrivit martorilor…

- Accident fatal in sectorul Botanica al Capitalei. O femeie a murit dupa ce a fost calcata de o mașina in curtea unui bloc de locuit. Incidentul s-a petrecut pe strada Dacia la intrarea de pe strada Independenței.La fața locului au intervenit oamenii legii si o ambulanța.

- UVT Agroland Timișoara a inceput sa pregateasca cel mai interesant sezon din istoria voleiului banațean. Reunirea lotului condus de Bogdan Paul a fost in efectiv redus, deoarece patru jucatoare sunt la loturile naționale. Clubul este in negocieri avansate cu inca doua voleibaliste. The post Agroland…

- Poveste de dragoste incredibila! O femeie s-a casatorit cu un vițel! Motivul este unul halucinant „Sunt sigura ca este el, face totul exact la fel!” GALERIE FOTO Religii precum Hinduismul și Budismul au ca nucleu teoria reincarnarii. O poveste din Cambodgia face furori in mediul virtual. Este vorba…

- Religii precum Hinduismul și Budismul au ca nucleu teoria reincarnarii. O poveste din Cambodgia face furori in mediul virtual. Este vorba despre o femeie de 74 de ani, Khim Hang, care s-a casatorit cu un vițel, fiind ferm convinsa ca animalul este reintruparea soțului ei.

- Nu se desparte de telefon nicio secunda. Asteapta apelul ce-i va salva viata. In aprilie, tanara de 34 de ani afla de la medici ca ii mai functioneaza doar 16% din plamani. Astazi, doar tubul de oxigen o mai tine in viata. Chiar si asa, in urma cu o luna a trecut prin clipe frumoase, de neuitat: s-a…

- O femeie are nevoie de anumite dovezi de dragoste de la partenerul ei, chiar si atunci cand ei formeaza o relatie de mai mult de doi ani. Un telefon, un mesaj, oferirea unei flori, orice venit din partea lui o face sa se simta cu adevarat speciala.

- Peste jumatate dintre afacerile de familie se asteapta la o crestere mai mare de 10% an de an, in urmatorii cinci ani, iar 68% se asteapta sa aiba o diversificare a businessului, a spus, miercuri, Mihaela Mitroi, partener, lider servicii de consultanta fiscala PwC Romania. "Dintr-un sondaj…