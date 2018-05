Danielle Cumberworth, 27 de ani, a suferit cumplit atunci cand logodnicul ei, Ashley Grant-Smith, a murit, anul trecut, din cauza unei forme de cancer cu o zi inainte de nunta lor, scrie libertatea.ro.

Dupa doua luni de cand barbatul murise, Danielle a primit o notificare a unui colet pierdut. Ea s-a dus la poșta pentru a vedea despre ce este vorba și a primit pachetul, potrivit The Sun.

"Am deschis coletul in mașina, in timp ce stateam in parcare, și inauntru era un inel de logodna din partea lui Ashley. A fost o surpriza uimitoare. Nu am plans, am ras. Nu mi-a spus nimic…