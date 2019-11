O femeie in varsta de 35 de ani a avut nevoie de ajutorul pompierilor din Tulcea, sambata dupa-amiaza, dupa ce s-a accidentat in Muntii Macinului, in zona fiind chemat si elicopterul SMURD, care a transportat victima la spital pentru ingrijiri medicale, anunța news.ro.

