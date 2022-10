O femeie a vrut sa se sinucidă în stația de metrou la Piața Iancului Un calator in varsta de 62 de ani s-a atuncat in fața metroului, in stația Piața Iancului. Acesta este grav ranit in zona picioarelor, suferind multiple leziuni. „Metrorex informeaza ca astazi, 17.10.2022, in jurul orei 15:40, in stația de metrou Piața Iancului, in direcția Dristor 2, un calator a cazut in calea de rulare, posibila tentativa de suicid. Circulația trenurilor a fost reorganizata la linia 1 și se circula in sistem pendula intre stațiile Dristor 2 – Obor. Personalul specializat al Metrorex impreuna cu echipajul SMURD au sosit imediat la fața locului și au intervenit pentru a acorda… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

