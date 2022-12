Stiri pe aceeasi tema

- O oala lasata nesupravegheata pe aragaz intr-un apartament de pe strada Haiducilor ar fi putut provocat o tragedie azi noapte. Proprietara apartamentului, o femeie in varsta de 77 de ani, s-a intoxicat cu fum.

- O femeie de 40 de ani a fost gasita decedata intr-o padure din comuna Balota, județul Mehedinți, la doua saptamani dupa ce concubinul ei a dat-o disparuta. Cadavrul prezenta lovituri la nivelul capului.

- O femeie a vrut sa arunce gunoiul la pubela de langa locuința sa, dar cand s-a uitat mai atent in interior a facut o descoperire complet neașteptata. A pus mana pe telefon și a filmat totul.

- Mai mult decat atat, in locuința a fost gasit un barbat cu venele taiate, in stare de inconștiența. Acesta a fost resuscitat și și-a revenit, aflandu-se in prezent la spital. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a afla ce s-a intamplat.Cei doi sunt cunoscuți cu viciul alcoolului și obișnuiau sa se…

- Unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul romanesc s-ar fi destramat. Tanarul milionar ar fi fost surprins in compania unei alte domnișoare decat iubita lui oficiala, una dintre cele mai cunoscute artiste autohtone. Juratul emisiunii de la PRO TV pare sa-și fi revenit rapid dupa separare.…

- O femeie a marturisit ca a uitat ca și-a pus 23 de lentile de contact in interiorul unuia dintre ochi. Ulterior, aceasta a ajuns la spital, unde a fost supusa unei intervenții de extragere a lentilelor, care au capatat o culoare verde. In ce stare este acum pacienta.

- Trupul neinsufletit al unei femei a fost descoperit pe un camp de langa Popesti Leordeni, la doi pasi de Capitala. Femeia a fost gasita moarta, miercuri seara, pe un teren din apropierea Centurii Capitalei, de catre paznicul unui depozit din zona, care a alertat Politia. Anchetatorii n-au reușit inca…

- Un accident a avut loc, vineri seara, la Timisoara, intre un tramvai si doua masini, dupa ce o femeie vatman a uitat sa schimbe macazul. Mai multe tramvaie au ramas blocate pe sine in apropiere de centrul orasului, pana la finalizarea cercetarilor. Accidentul a avut loc la intersectia dintre Bulevardul…