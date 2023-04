Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a ramas șocata dupa ce a gasit un mic animal in punga cu banane cumparata de la un supermarket, scriu cei de la Daily Mail. Femeia a fost șocata și a sunat la poliția animalelor. Mica vietate a strabatut mii de kilometri cu bananele.

- Cunoscutul sociolog o descrie pe diva digitala drept o femeie cu multe depresii și marturisește ca a considerat inca de acum doi ani ca "la un moment dat va ceda:„Am cunoscut-o pe Ana Morodan acum vreo doi ani intr-un eveniment organizat de BIZ și am vazut o femeie cu sufletul praștie care poza in diva.…

- Martie este o luna dedicata Femeii, dar poate deloc intamplator, luna martie mai are o semnificație aparte: este luna conștientizarii endometriozei, o luna aleasa simbolic intr-o lupta a femeilor, de ani, cu aceasta boala. Endometrioza este o boala dureroasa, deseori cu simptome invalidante asociata…

- Maria Fernanda Vargas, un fost model OnlyFans cunoscut in mediul online drept „Mafer”, a caștigat alegerile pentru primaria din localitatea Simon Bolivar, situata in provincia ecuadoriana Guayas, informeaza presa ecuadoriana, citata de Digi 24 . In varsta de 32 de ani, Maria Fernanda Vargas a marturisit…

- Uniunea Democrata a Tatarilor Turco ndash; Musulmani din Romania isi exprima profundul regret la aflarea vestii trecerii la cele vesnice a celei care era cunoscuta in comunitate si ca "privighetoarea Dobrogei" ndash; solista Kadriye Nurmambet, renumita pentru talentul sau innascut, mostenit de la mama…

- Mohammed El-Abboud, cetațean roman in varsta de 28 de ani, și Kusai Al-Jundi, cetațean sirian, in varsta de 25 de ani, au pacalit-o pe Louise Kam, sa semneze documente de imputernicire care, credeau ei, le-ar fi permis sa controleze averea de milioane de euro a acesteia.

- Au aparut primele imagini cu racheta care a distrus blocul din Dnipro. Potrivit imaginilor surprinse de o camera de bord dintr-o mașina, publicate pe rețelele sociale, se vede clar ca racheta nu este interceptata și lovește direct cladirea rezidențiala. Autoritatile ucrainene au anuntat marti dupa-amiaza…