Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a petrecut, miercuri, dupa ce polițiștii au fost sesizați pe numarul de urgența ca pe acoperișul de la intrarea in scara unui bloc de pe Calea Șagului din Timișoara s-ar afla o femeie cazuta, informeaza Tion.ro.„Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma,…

- O femeie de 53 de ani s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Calea Șagului din Timișoara si a supravietuit. Victima a fost transportata la spital. Cercetarile sunt continuate in vederea stabilirii tuturor cauzelor și condițiilor producerii incidentului. Politistii timiseni au intocmit un dosar…

- Politistii din Timisoara au fost solicitati sa intervina, dupa ce locatarii unui bloc au observat trupul unei femei pe acoperisul de la intrarea in scara imobilului. Aceasta s-a aruncat de la etajul 10 si a supravietuit. Ea a fost preluata de un echipaj medical si transportata la spital. Politistii…

- Politistii au intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa dupa ce o femeie a cazut de pe o schela. Incidentul a avut loc in acesta dimineata, in jurul orei 10.00, in cladirea Palace, care apartine Primariei Craiova. Imobilul se afla in curs de reabilitare. „Pe 16 mai, ora 09.45, polițiști…

- Politistii doljeni au intocmit un dosar penal pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala din culpa, dupa ce o femeie de 49 de ani a cazut de pe o schela. Incidentul a avut loc in acesta dimineata, in centrul comercial Mercur din Craiova, in jurul orei 10. „La data de 16 mai, ora 09:45, polițiști…

- Polițiștii dambovițeni au fost solicitați sa intervina in cazul unui accident rutier petrecut pe Drumul Național 1A, pe raza localitații Crevedia. La fața locului, polițiștii au descoperit ca o femeie in varsta de 53 de ani ar fi fost acroșata de un autoturism condus de un barbat in varsta de 48 de…

- O fetita de doi ani si patru luni a cazut accidental, duminica, de la etajul doi al unui bloc din Timisoara, pe acoperisul de la intrarea in scara blocului, fiind transportata ulterior la spital in stare de constienta.

- O femeie in varsta de 69 de ani a fost salvata de pompieri, dupa ce a cazut ieri, 14 martie intr-o fantana la o adancime de 13 metri dintr-o gospadarie din localitatea Echimauți, raionul Rezina. Pentru efectuarea misiunii de salvare, la fața locului a intervenit un echipaj de salvatori și pompieri.