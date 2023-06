Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost ranita grav in urma unei explozii produse in județul Prahova. Are arsuri pe aproape jumatate din suprafața corpului. Andreia Ursachi, purtator de cuvant ISU Prahova, a spus la Digi24 ca explozia s-a produs, cel mai probabil, din cauza unei scurgeri de gaze.

- O explozie neurmata de incendiu s-a produs sambata dimineata, la un magazin din orasul Mizil, o femeie suferind arsuri de gradele I si II pe aproximativ 45% din suprafata corporala, informeaza ISU Prahova.

- Explozia a avut loc in urma unei acumulari de gaze și nu a fost urmata de un incendiu, a transmis ISU Prahova citat de Agerpres.In urma ei, o femeie de 37 de ani a suferit arsuri de gradele I si II pe aproximativ 45% din suprafata corporala.„Evenimentul nefericit s-a produs pe fondul unei acumulari…

- \"\"Evenimentul nefericit s-a produs pe fondul unei acumulari de gaze nesesizate de victima care, la deschiderea magazinului, a aprins o candela\"\", informeaza ISU Prahova.In urma deflagratiei, femeia a suferit arsuri de gradele I si II pe aproximativ 45% din suprafata corporala.La locul indicat s-au…

- In jurul orei 20, duminica seara, ISU Banat a fost solicitat sa intervina la periam, unde intr-un apartament s-a produs o explozie si era nevoie de ajutorul salvatorilor. A fost alertata Stația de Pompieri Sannicolau Mare care s-a deplasat la locul interventiei cu o autospeciala de prima intervenție…

- Un muncitorul care a suferit arsuri grave in urma incendiului produs luni pe platforma rafinariei Petrobrazi a murit. Decesul a avut loc la Spitalul Floreasca din Capitala, unde fusese transportat, scrie News.ro. Barbatul de 60 de ani suferise arsuri de gradele trei si patru pe mai mult de 70% din suprafata…

- O femeie in varsta de 53 ani, din localitatea Farcasa, a suferit arsuri la fata si maini in urma unui incendiu care i-a cuprins, luni seara, casa, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt.

- Un incendiu a avut loc in urma cu puțin timp la o casa din Buhani. Conform primelor informații, o femeie de 54 de ani a suferit arsuri. La fața locului se deplaseaza un echipaj al stației Sebiș al Serviciului de Ambulanța Județean Arad. Vom reveni cu amanunte. The post Incendiu la o casa din Buhani:…