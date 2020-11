O femeie a stricat 500 de sticle cu alcool în doar 5 minute Intr-un acces de furie, o femeie a spart 500 de sticle cu bauturi alcoolice intr-un supermarket dintr-o suburbie a Londrei. In imaginile surprinse de un martor se vede ca femeia a golit aproape doua rafturi cu bauturi tari și vin. Mai mult, cind unul dintre cumparator a rugat-o sa inceteze, femeia a aruncat in acesta cu o sticla de gin, scrie publika.md. Femeia a fost calmata intr-un fina Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

