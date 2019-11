O femeie a scăpat ca prin minune de un viol. Poliţiştii au intervenit la timp datorită soţului ei Victima mergea pe strada, dimineata devreme, cand un individ a inceput sa o urmareasc. Speriata, femeia a reusit sa il sune pe sotul ei si sa-i spuna ca este urmarita, inainte ca acesta sa ii smulga telefonul din mana. Femeia de 50 de ani si-a continuat drumul, dar individul s-a intors si a agresat-o sexual, potrivit 7sur7.be. Alertata de sotul ei si primind indicatii din partea lui, politistii au ajuns in timp util la locul unde se afla femeia si au salvat-o de urmaritor. Susupectul si-a dat pantalonii in vine si a sarit pe victima. Politistii au intervenit si l-au retinut pe individ.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

