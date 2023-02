Stiri pe aceeasi tema

- Șansele de supraviețuire ale persoanelor prinse sub daramaturi scad cu fiecare zi care trece de la seism. Totuși, in ultimele zile, salvatorii din Turcia au fost martorii unor supraviețuiri miraculoase, la peste 10 zile de la cutremur.

- Pompierii romani, trimiși in Turcia, au participat la scoaterea de sub daramaturi a unei femei de aproape 60 de ani. Victima era constienta si a fost predata echipajelor medicale pentru ingrijiri. Echipa de cautare-salvare a Romaniei trimisa in Turcia a participat la scoaterea de sub daramaturile unei…

- Bassam este afectat de ceea ce s-a intamplat in Turcia și Siria, mai ales ca rudele lui se afla in aceste zone. El a pierdut mai mulți membri ai familiei in urma cutremurului și acum, comunica cu aceștia in mod frecvent.

- Echipele de salvare din Romania au reusit sa gaseasca inca un supravietuitor sub blocurile daramate in Turcia, in urma cutremurelor fevastatoare care au afectat si Siria.Ei au reusit sa scoata de sub daramaturi o femeie, constienta si cooperanta. "La solicitarea expresa a autoritatilor turce, misiunile…

- Atacantul ghanez Christian Atsu nu ar fost salvat din daramaturi dupa cutremurul care a lovit Turcia, potrivit rudelor sale, dar si antrenorului sau si agentului sau de imagine. Contrar celor anuntate marti, fotbalistul ghanez Christian Atsu inca nu a fost gasit, la doua zile dupa violentul cutremur…

- O femeie a fost scoasa in viata dupa 52 de ore petrecute sub daramaturile unei cladiri care s-a prabusit in urma cutremurelor devastatoare ce au lovit la inceputul acestei saptamani sud-estul Turciei, relateaza miercuri DPA. Imagini difuzate miercuri de postul turc de televiziune NTV arata membri ai…

- Siria, o țara decimata de razboiul civil, a fost puternic afectata de cutremur. Bilanțul se ridica la peste 1.400 de morți și peste 3.000 de raniți, insa autoritațile se așteapta ca numarul victimelor sa creasca, in urmatoarele ore, pe masura ce misiunile de cautare și salvare continua. Alep este unul…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,7 a lovit estul Turciei marți, 7 februarie, a anunțat Centrul Seismologic Mediteranean European (EMSC). Seismul a avut loc la o adancime de 46 km (28,58 mile). Seismologii se așteapta sa fie o serie de replici dupa cele doua cutremure majore de ieri. Deși mai puțin puternice…