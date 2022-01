O femeie a primit o factură la gaze de 33 de milioane de lei O femeie in varsta de 70 de ani dintr-un sat din județul Vaslui a primit o factura pentru gaze in valoare de 33 de milioane de lei. Situația a fost remediata dupa doua reclamații și tot atatea recalculari. Situația este cu atat mai ridicola cu cat singurul consumator de gaze din gospodaria femeii este un […] Articolul O femeie a primit o factura la gaze de 33 de milioane de lei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

