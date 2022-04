O femeie a primit o amendă usturătoare pentru că nu și-a sterilizat cățelușa O bucuresteanca a fost amendata cu 5.000 de lei pentru faptul ca nu si-a sterilizat cainele, informeaza Politia Locala a Municipiului Bucuresti, sambata, intr-o postare pe Facebook. Alti 20 de proprietari de animale de companie din zona cartierelor Industriilor, Andronache si Colentina au fost sanctionati contraventional si somati sa iși sterilizeze animalele. Poliția Locala București spune ca 21 de proprietari de caini și pisici au fost sancționați in aceasta saptana. Cea mai „aspra” sanctiune, in valoare de 5.000 de lei, a fost aplicata unei femei in varsta de 39 de ani, care avea o catelusa… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O bucuresteanca a fost amendata cu 5.000 de lei pentru faptul ca nu si-a sterilizat cainele, informeaza Politia Locala a Municipiului Bucuresti, sambata, intr-o postare pe Facebook. Alti 20 de proprietari de animale de companie din zona cartierelor Industriilor, Andronache si Colentina au fost sanctionati…

- O bucuresteanca a fost amendata cu 5.000 de lei pentru faptul ca nu si-a sterilizat cainele, informeaza Politia Locala a Municipiului Bucuresti, sambata, intr-o postare pe Facebook . Alti 20 de proprietari de animale de companie din zona cartierelor Industriilor, Andronache si Colentina au fost sanctionati…

- O bucuresteanca a fost amendata cu 5.000 de lei pentru faptul ca nu si-a sterilizat cainele, informeaza Politia Locala a Municipiului Bucuresti, intr-o postare pe Facebook .Alti 20 de proprietari de animale de companie din zona cartierelor Industriilor, Andronache si Colentina au fost sanctionati contraventional…

- O femeie a fost amendata cu 5.000 de lei pentru ca nu si-a sterilizat animalul de companie, anunța Poliția Locala București, pe facebook. Sanctiunea a fost aplicata de politistii locali ai Serviciului Politia Animalelor din cadrul Direcției Generale de Poliție Locala și Control a Municipiului București.…

- Vehiculele stationate neregulamentar pe partea carosabila a drumurilor publice care fac parte din reteaua principala de strazi a municipiului Bucuresti vor putea fi ridicate si de catre imputernicitii primariilor de sector, conform unui proiect care urmeaza sa fie dezbatut in sedinta de miercuri a Consiliului…

- Poliția Locala a amendat cu 10.000 de lei un taximetrist care a incercat sa negocieze tariful cu trei refugiati ucraineni. De asemenea, conform sursei de mai sus, angajatii Directiei Generale de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti au sanctionat cu 500 de lei si un sofer de taxi care a…

- Inspectorii Directiei Generale de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti au continuat seria de actiuni privind verificarea legalitatii activitatii de transport public in regim de taxi si de combatere a pirateriei in acest domeniu, in Capitala, potrivit news.ro. Fii la curent cu…

- Politia Locala a Capitalei anunta ca o bucuresteanca a fost amendata cu 3.000 de lei pentru faptul ca si-a abandonat cainele de companie intr-un parc. Sanctiunea a fost aplicata de Serviciul Politia Animalelor din cadrul Directiei Generale de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti. „Sasha,…