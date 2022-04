O femeie a primit amendă de 5.000 lei pentru că nu și-a sterilizat câinele O femeie din București a fost amendata de Poliția Locala cu suma de 5.000 de lei pentru ca nu și-a sterilizat cainele. Alti 20 de proprietari de animale de companie din cartierele bucureștene Industriilor, Andronache si Colentina au fost sancționați si somati sa intre in legalitate, ca urmare a faptului ca nu si-au sterilizat animalele. […] The post O femeie a primit amenda de 5.000 lei pentru ca nu și-a sterilizat cainele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav de circulație s-a produs, sambata dimineața, pe Bulevardul Pipera-Tunari, chiar in fața Școlii Americane. O femeie de 36 de ani a murit, dupa ce mașina condusa de soțul ei a intrat intr-o pasarela. Barbatul a fost transportat la spital. Accidentul a avut loc in fața Școlii Americane,…

- Premierul Nicolae Ciuca are luni o intalnire cu o delegație a Congresului SUA, potrivit unui anunț al executivului. Intalnirea va avea loc la ora 18.30, la Palatul Victoria. Vizita congresmanilor americani vine pe fondul razboiului din Ucraina, declanșat de invazia rusa. …

- Politistii din Bucuresti au declanșat verificari dupa ce un geamantan in care se aflau arme si munitie, aflate in stare avansata de degradare, a fost descoperit ingropat in Padurea Baneasa. „La data de 27 februarie 2022, prin apel 112, un barbat a sesizat faptul ca a descoperit in padurea Baneasa, ingropat,…

- Peste 600.000 de doze de vaccin Pfizer destinate persoanelor de peste 12 ani sosesc in tara cu avionul, un transport fiind asteptat luni la Bucuresti, iar un altul, marti, la Timisoara. Acum trei zile insa, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, anunța ca 171 de cabinete…

- Un roman, in varsta de 21 de ani, a fost condamnat, joi, la inchisoare pe viața dupa ce a fost gasit vinovat de uciderea cu brutalitate a unei femei, in varsta de 45 de ani, in Romford, Marea Britanie. Valentin Lazar și-a urmarit victima cand a coborat dintr-un autobuz din Londra și a lovit-o cu o bata…

- O mașina a ambasadei SUA la București a lovit, marți, in nordul Capitalei, pe trecerea de pietoni, o femeie de aproximativ 40 de ani care traversa strada. UPDATE Reacția Ambasadei SUA „Ambasada SUA poate confirma faptul ca un autovehicul condus de un angajat al Ambasadei a fost implicat intr-un accident…

- O mașina a ambasadei SUA la București a lovit, marți, in nordul Capitalei, pe trecerea de pietoni, o femeie de aproximativ 40 de ani care traversa strada. Accidentul a avut loc pe Bulevardul Pipera, in orașul Voluntari, din Ilfov. O femeie de aproximativ 40 ani, angajata in traversare pe trecerea de…

- O bucuresteanca a fost amendata cu 3.000 de lei de Poliția Locala pentru ca si-a abandonat cainele de companie intr-un parc. Ea a legat animalul de un copac, fara hrana, și a plecat. “Sasha, o metisa Amstaff de aproape 4 ani, a fost abandonata, la sfarsitul anului trecut, intr-un parc din Sectorul 2,…