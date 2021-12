Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 52 de ani din localitatea Piatra, judetul Bistrita-Nasaud, a decedat, joi dimineata, dupa ce a fost accidentata de masina unui consatean in varsta de 22 de ani, potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), preluate de Agerpres. Accidentul a avut loc pe drumul…

- O mașina rasturnata, accident soldat cu ranirea unei persoane, a dus la intocmirea unui dosar penal care privește un noian de infracțiuni, respectiv „vatamare corporala din culpa", ,,conducerea unui vehicul fara permis de conducere", ,,instigare la marturie mincinoasa", ...

- O femeie și-a pus cumparaturile in mașina aflata in parcarea unui supermarket. S-a intors sa lase caruciorul de cumparaturi, timp in care un barbat i-a furat geanta lasata in mașina. Totul s-a intamplat aseara, in parcarea unui supermarket de pe Calea Moldovei din Bistrița. O femeie și-a pus cumparaturile…

- Azi, 11 noiembrie, ora 10.15, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe bulevardul Republicii din municipiu. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un barbat de 69 de ani din Baia Mare a…

- ACCIDENT rutier la Ighiu: Un șofer, beat la volan, a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe DJ 107H ACCIDENT rutier la Ighiu: Un șofer, beat la volan, a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe DJ 107H Un accident rutier a avut loc duminica, 7 noiembrie 2021, in jurul orei 19.00,…

- Un accident de circulație a avut loc azi-noapte, in jurul orei 01:50, pe strada Moților din Cluj-Napoca. Polițiștii au identificat un tanar in varsta de 21 de ani, din comuna Ciucea, care, in timpul deplasarii cu un autoturism, ar fi pierdut controlul volanului. Parasind partea carosabila, autoturismul…

- Erika Horvath ofițerul de presa al Sediului Poliției Județene Bacs-Kiskun, a declarat ca in accident a murit o femeie de naționalitate romana, in varsta de 70 de ani. O alta femeie a fost transportata la spital cu elicopterul ambulanța. Din primele informații, mașina era condusa de o femeie, iar in…

- Imagini șocante in parcarea unui supermarket Lidl! Trecatorii au asistat la un accident horror petrecut ziua in amiaza mare. O femeie a ajuns sub roțile unui șofer inconștient. Imaginile cu un puternic impact emoțional fac inconjurul Romaniei. In parcarea Lidl a avut loc un accident. Imaginile sunt…