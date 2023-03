Stiri pe aceeasi tema

- O gravida in varsta de 40 ani a nascut in toaleta unui magazin alimentar din Piatra-Neamt, iar la sosirea cadrelor medicale a declarat ca nu stia ca este insarcinata, a informat, vineri, Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Neamt.

