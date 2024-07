O femeie a mușcat un copil pe o plajă din Năvodari pentru că a stropit-o cu apă în timp ce își făcea poze Incident șocant pe o plaja din Navodari, județul Constanța. Un copil de 6 ani a fost mușcat de o femeie pentru ca a stropit-o cu apa in timp ce iși facea poze. Potrivit presei locale, copilul se afla la plaja alaturi de tatal lui. Citește mai mult la: https://www.digi24.ro/video/o-femeie-a-muscat-un-copil-pe-o-plaja-din-navodari-pentru-ca-a-stropit-o-cu-apa-in-timp-ce-isi-facea-poze-2846249 Articolul O femeie a mușcat un copil pe o plaja din Navodari pentru ca a stropit-o cu apa in timp ce iși facea poze apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

