- Accident tragic pe raza localitații Vicșani, comuna Mușenița! O femeie a murit și un barbat a fost grav ranit dupa ce un tren de marfa a intrat in coliziune cu un autoturism la o trecere la nivel cu calea ferata. Cum s-a petrecut totul și ce spune comunicatul oficial al autoritaților.

- O femeie a murit, iar un barbat a fost ranit intr-un accident intre un tren de marfa și un autoturism, la o trecere la nivel cu calea ferata, in localitatea Vicșani, comuna Mușenița, județul Suceava. Mașina a fost prinsa sub locomotiva.

- Tragicul incident rutier a avut loc in noapte de vineri spre sambata, pe DN 2C, in localitatea Padina, județul Buzau, dupa ce masina in care se aflau trei persoane a intrat in coliziune cu un autocamion care circula din sens opus, la volanul caruia se afla un barbat in varsta de 33 de ani, relateaza…

- Un barbat de 50 de ani a murit, sambata, dupa ce a intrat cu motocicleta intr-un autoturism, accidentul avand loc pe DN 13A, in judetul Harghita. Traficul se desfasoara pe un singur fir, conform news.ro.Accidentul a avut loc pe DN 13A, in localitatea Capalnita.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean…

- Un barbat in varsta de 25 de ani si o femeie de 24 de ani au murit, marti dimineata, intr-un accident rutier produs in judetul Suceava, unde un autotren si doua autoturisme s-au ciocnit. Cei doi se aflau in unul dintre autoturisme si au ramas incarcerati, echipele de interventie scotandu-i inconstienti…

- Un barbat de 71 de ani a fost grav ranit, vineri seara, dupa ce autoturismul pe care il conducea s-a ciocnit cu o autoutilitara, pe DN 1C, in judetul Cluj. Victima a fost preluata de un elicopter SMURD pentru a fi transportata la spital.