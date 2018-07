O femeie a murit intr-un tren ce venea spre Capitala Din pacate, calatoria cu trenul in care a pornit duminica dimineata a fost ultima pentru o bacauanca in varsta de doar 40 de ani. In zadar au cautat calatorii trenului InterRegio care pornise de la Suceava inspre Capitala sa o ajute pe femeie sa isi revina, dupa ce au vazut ca i s-a facut rau. […] O femeie a murit intr-un tren ce venea spre Capitala is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

