- Este alerta in intreaga lume, din cauza unui medicament contrafacut. Este vorba despre o varianta a Ozempic, un produs dedicat diabeticilor, dar pe care mulți il folosesc pentru slabit. Utilizarea acestuia poate fi insa fatala.

- O femeie din Alba Iulia a mers la poliție dupa ce a primit un pachet, in urma unei comenzi pe internet. Ce au anchetat polițiștii Cumparaturile de pe internet au ajuns un lucru normal in prezent, iar mare parte din comerț, in special cel cu haine se realizeaza online. I nsa in unele cazuri, produsul…

- Pompierii clujeni au fost solicitați sa intervina, vineri, in urma unui accident șocant petrecut in cimitirul din cartierul Manaștur din municipiul Cluj-Napoca, relateaza Ziua de Cluj. Potrivit sursei citate, vorbim despre o cruce care a cazut peste o femeie in vasta de aproximativ 45 de ani. Din pacate,…

- Apariția unor cazuri de botulism la Bordeaux, in Franța, ingrijoreaza autoritațile sanitare. Sunt 12 persoane intoxicate dupa ce au mancat sardine din conserva intr-un bar din oraș. O persoana și-a pierdut viața.

- Fetița, in varsta de doi ani, a ajuns la spital in stare grava, duminica seara, 10 septembrie, dupa ce polițiștii au gasit-o intr-un iaz din satul Kinglsey, din Marea Britanie. O femeie a fost arestata ulterior, sub suspiciunea de crima, scrie Sky News.Fetița a fost data disparuta duminica, dupa ora…

- O femeie de 40 de ani din comuna Rodna a murit, sambata dupa-masa, dupa ce a cazut dintr-un microbuz, pe usa laterala, accidentul producandu-se pe un drum comunal din localitatea de domiciliu, potrivit datelor transmise de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud, potrivit agerpres.ro.…

- O femeie din Arad si-a pierdut viata dupa ce a fost tarata de tramvai mai multi metri la coborarea din vagon, usile inchizandu-se cand victima incerca sa coboare caruciorul in care se afla fata ei cu handicap, potrivit Agerpres.Incidentul a avut loc intr-o statie de tramvai de pe Calea Aurel Vlaicu,…

- O femeie de 57 de ani a murit si alte cinci persoane, intre care trei copii cu varste intre 3 si 17 ani, au fost transportate la spital, luni, dupa ce au fost luate de curenti in timp ce se aflau la scaldat in raul Strei, in judetul Hunedoara. „In aceasta dupa amiaza, printr-un apel la numarul…