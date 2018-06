Stiri pe aceeasi tema

- Destin tragic pentru o femeie de 70 de ani, din judetul Bistrita Nasaud, care se intorcea de la o inmormantare. Grabita sa ajunga acasa, batrana a traversat prin loc nepermis si a fost lovita mortal de o masina. Accidentul s-a petrecut chiar la doi pasi de locul unde fusese organizata pomana, iar cei…

- Accidentul grav s-a produs pe A1 la kilometrul 31 spre București. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Trei persoane au fost implicate in accident. Un autoturism s-a ciocnit violent cu o motocicleta. Din nefericire, soferul autoturismului a suferit rani grave. Barbatul…

- Ianis Hagi (19 ani), fiul lui Gica Hagi și capitan al campioanei Romaniei la fotbal, Viitorul Constanța, a fost implicat miercuri seara, in jurul orei 21:15, intr-un accident rutier! Un biciclist a fost internat in spital, anunța Cancan. Accidentul a avut loc in zona Salii Sporturilor, din Constanța.Conform…

- Tragedie fara margini in Coreea de Nord! Peste 30 de turisti chinezi au murit intr-un accident cumplit de circulație. Autocarul in care se aflau a cazut de pe un pod in apele unui fluviu. Incidentul infiorator s-a petrecut in noaptea trecuta. Accidentul a fost confirmat de surse diplomatice din China…

- Un grav accident de circulatie, soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor trei, a avut loc, miercuri dupa-amiaza, intre localitatile Ghertenis si Maureni, circulatia pe DN 58 B fiind blocata. „Sunt patru victime, din care, din pacate, una a fost declarata decedata. A fost solicitat si un elicopter…

- Nu mai puțin de 13 oameni și-au pierdut viața marți, iar alte 20 au fost ranite, unele dintre ele grav. S-a intamplat intr-o provincie din Turcia, cand un camion și un autobuz s-au ciocnit, iar mijlocul de transport in comun a luat foc, potrivit agentiei de presa Anadolu, scrie agerpres.ro. Accidentul…

- Un barbat a murit, iar o femeie a fost ranita intr-un accident rutier produs in localitatea suceveana Doroteia, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei citate, in accidentul produs luni dupa-amiaza au fost implicate trei autoturisme, iar in urma impactului un barbat…

- O femeie a murit, o fetita de 12 ani este in coma, iar alte doua persoane au fost ranite grav, sambata, in urma unui accident produs pe DN6, in judetul Caras-Severin, informeaza Mediafax.ro. Accidentul rutier a avut loc pe DN6, in zona localitatii Zagujeni, din judetul Caras-Severin, fiind implicate…