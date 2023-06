Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 40 de ani a murit, iar fiica acesteia de 14 ani a ajuns la spital, in urma unui accident care s-a produs sambata pe DJ 240, pe raza localitatii Slobozia Blaneasa, comuna Negrilesti din judetul Galati.

- O femeie a murit, iar fiica a fost transportata la spital cu elicoperul SMURD in urma unui accident rutier in județul Galați. O femeie de 42 de ani a murit, sambata, in localitatea Negrilești, județul Galați, intr-un accident. Fiica de 14 ani se afla pe bancheta din spate și a suferit leziuni. Polițiștii…

- Pompierii galațeni au intervenit pentru descarcerarea unei femei de 40 de ani care a fost implicata sambata, 10 iunie, intr-un grav accident rutier. Fiica ei a fost transportata cu elicopterul SMURD la spitalul de pediatrie din Galați.

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de luni, 5 Iunie 2023, ora 19:30, pe centura municipiului Giurgiu.Din primele informatii, un accident rutier a avut loc pe DN5 ndash; centura municipiului Giurgiu, unde conducatorul unui autoturism a pierdut controlul directiei si s a rasturnat in afara…

- Un accident mortal a avut loc in dreptul stației de metrou Laminorului din Capitala. Victima este o femeie in varsta. Din primele informații, victima este o femeie in varsta care ar fi traversat strada in fuga pe culoarea roșie a semaforului. O femeie in varsta a fost izbita in plin de o mașina Martora…

- O fetita de 10 luni a murit, sambata, intr-un accident rutier provocat de bunica sa, de 39 de ani. Tragedia s-a produs peste Prut, in judetul Arges.Masina condusa de bunica a iesit de pe drum, a cazut intr-un sant si a lovit un cap de pod.

- O fetita de zece luni a murit, sambata, intr-un accident rutier produs in judetul Arges. Masina condusa de bunica sa a iesit de pe drum, a cazut intr-un sant si a lovit un cap de pod. Fetita a fost preluata in stare grava de seful de post din localitate, care s-a dus in intampinarea Ambulantei, dar…