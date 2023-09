Stiri pe aceeasi tema

- A murit strivita de o cruce. O femeie de 45 de ani a decedat, vineri, dupa ce o cruce a cazut peste ea in cimitirul din cartierul Manastur al municipiului Cluj-Napoca. „Pompierii din cadrul Detasamentului 2 Cluj-Napoca desfasoara in aceste momente o interventie in cimitirul din cartierul Manastur, unde…

- Dupa cazul gravidei care a nascut in fața spitalului din Urziceni, o alta situație dramatica s-a petrecut la Constanța. O femeie de 75 de ani a murit așteptand ambulanța. S-a intamplat in localitatea Baneasa. Pensionara aflata in stop cardio-respirator s-a stins in curtea spitalului comunal. „Vara,…

- Trei barbați au fost scoși in stare de inconstienta dintr-o fantana, din judetul Buzau. Unul dintre ei nu a reactionat la manevrele de resuscitare si a fost declarat decedat. Incidentul a avut loc duminica seara in comuna Naieni, satul Fintesti, in timp ce aceștia incercau sa curețe fantana. La fata…

- Dupa zile de cautari de amploare ale submersibilului Titan, disparut pe 18 iunie in Oceanul Atlantic, Garda de Coasta a SUA a anunțat, joi, ca cei cinci pasageri au murit. Anterior, autoritațile americane au transmis ca resturi care aparțin submarinului au fost gasite in apropiere de epava Titanicului,…

- O fetita de 4 ani a ramas blocata in interiorul unei masini, parinții au cerut ajutorul pompierilor. Incidentul a avut pe strada Alverna din Cluj-Napoca, in plina zi. „Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu puține momente pentru a debloca un copil aflat intr-un autoturism…