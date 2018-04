Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au murit, trei fiind copii, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unui incendiu dintr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC.Focul a izbucnit la etajul al patrulea al cladirii Winter Cherry din orasul Kemerovo, conform site-ului de stiri rus Sputnik citat…

- S-a dat alarma la mizeul nopții de vineri spre sambata, cand a izbucnit un incendiu la un fastfood de pe strada Romana, in autogara Gherla. La locul evenimentului au intervenit pompierii de la SVSU Gherla, care au acționat cu stingatoare și o autospeciala a pompierilor de la Detașamentul din Dej. O…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza ca au fost confirmate alte doua decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 61 de ani si de o femeie de 58 de ani. De la inceputul sezonului sunt raportate 73 de decese. Potrivit INSP, este vorba despre un barbat in varsta…

- Cel putin 5 adolescenti au murit intr-un incendiu care a cuprins un centru de detentie pentru delincventii juvenili din Peru. Flacarile s-au extins dupa ce detinutii au dat foc saltelelor din camere.

- Pompierii fagarașeni au intervenit in aceasta dupa-amiaza la stingerea unui incendiu, in localitatea Șinca Veche, la fosta stație CFR din localitate, transformata in locuințe sociale. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stins incendii cu apa si spuma si trei echipaje SMURD. …

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de sambata spre duminica, intr-o casa din satul Izesti, comuna Baltesti (judetul Prahova), o femeie de 74 de ani fiind gasita moarta de catre echipele de interventie.

- Un incendiu puternic a izbucnit, joi spre vineri noaptea, la un apartament din Ferentari, o femeie fiind transportata la spital. Mai multi oameni care locuiesc in blocul respectiv au fost evacuati.

- O femeie in varsta de 44 de ani, medic de familie in comuna Siminicea, a sfarșit in condiții tragice, dupa un incendiu care a izbucnit in camera in care aceasta dormea. Mirela Andricioaie a fost gasita in stare de inconștiența, ieri dimineața, in camera in care materialele textile ardeau ...