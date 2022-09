Stiri pe aceeasi tema

- O fetita din Italia care se afla in vacanta impreuna cu parintii ei a murit dupa ce o statuie din piatra a cazut pe ea la un hotel din Munchen, a anuntat politia germana, potrivit AP. Statuia de 200 de kilograme a cazut peste fetita de 7 ani vineri seara, in curtea hotelului. Oamenii prezenti acolo…

- O femeie a murit in timp ce iși plimba cațelul pe un camp, de o turma de 30 de vaci.Femeia, de 55 de ani, a murit in mod tragic, fiind descoperita plina de ”sange” , luni inainte de pranz, relateaza Mirror.Oamenii din zona au sarit sa o ajute, inainte sa soseasca poliția, paramedicii și un elicopter.…

- Un accident grav s-a petrecut, miercuri, in Bihor, pe DN 1. Doi tineri au murit dupa ce un camion și un autoturism s-au lovit, in localitatea Aușeu. ”In cursul acestei dimineți, in jurul orei 07.42, pe DN 1, in afara localitații bihorene Aușeu s-a produs un accident rutier in care au fost implicate…

- Un grav accident rutier, petrecut in noaptea de duminica spre luni, pe autostrada A1 din Italia, in apropierea localitații Scandicci din provincia Florența, in care au fost implicate doua autocare pline cu imigranți și un TIR, a dus la moartea unui șofer de naționalitate romana și ranirea a 15 dintre…

- Caz șocant in Italia! Un bebeluș a murit de foame. Cea care i-a dat viața, care ar fi trebuit sa il iubeasca, ingrijeasca și sa il supravegheze l-a lasat singur in casa timp de o saptamana. Femeia a plecat la noul ei partener de viața, fara sa iși ia și copilul cu ea, așa ca cel mic s-a stin din viața.

- Cu mare parte din țara colorata de codurile meteo in portocaliu și galben și temperaturi resimțite la ora 18:00, cand soarele ar fi trebuit piarda din putere, de 40 de grade, Romania a inceput sa arda. Aproape 300 de incendii s-au produs in ultimele 24 de ore și 1.200 de hectare de vegetație uscata,…

O femeie a murit, luni, in comuna damboviteana Lunguletu, dupa ce un utilaj de recoltat cartofi s-a rasturnat peste ea, informeaza IPJ Dambovita, potrivit Agerpres.

- Rareș Ilie, 19 ani, extrema stanga de la Rapid, e dezamagit dupa Euro U19. Romania U19 a pierdut vineri și al treilea meci din grupa, 0-1 cu Slovacia, dupa infrangerile cu Italia și Franța, ambele cu 1-2. Echipa lui Adrian Vasai a terminat ultima in grupa, cu zero puncte.Rareș Ilie, titular in toate…