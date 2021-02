O femeie a murit după ce un copac a căzut pe mașina în care se afla cu familia O femeie a murit, joi, in județul Suceava, dupa ce un copac a cazut peste mașina in mers in care se afla impreuna cu soțul și copiii, scrie digi24 . Incidentul s-a petrecut pe DN 17, la kilometrul 153+650. Femeia avea 43 de ani și era din București. In autoturism se mai aflau soțul și cei doi copii ai cuplului. Familia se afla in concediu in Suceava și se deplasa de la Iacobeni catre Vatra Dornei. La un moment dat, de pe versantul din partea stanga a directiei de mers s-a rupt un arbore care a cazut peste mașina condusa de sotul femeii. Nu este clara cauza prabusirii copacului Barbatul și cei… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

