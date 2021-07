O femeie, in varsta de 90 de ani, din Belgia a decedat dupa ce s-a infectat, simultan, cu doua tulpini de coronavirus – Alfa și Beta. Femeia nu era vaccinata anti-COVID-19. Potrivit presei internaționale , medicii cred ca femeia a luat virusul de la doua persoane diferite. Cazul ei este subiect de discuție la Congresul European de Microbiologie Clinica și Boli Infecțioase din acest an. „Ambele tulpini existau in Belgia la momentul respectiv (n.r. martie, 2021, cand a murit femeia), așa ca este probabil ca doamna sa fi fost coinfectata cu virusuri diferite de la doua persoane diferite. Din pacate,…