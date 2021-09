Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 80 de ani a murit, iar alte doua persoane au fost ranite, sambata dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, in Campulung, și apoi a luat foc. Potrivit Poliției Argeș, mașina condusa de un barbat de 56 de ani, din Campulung, pe DN 73, dinspre Pitești catre…

- Un copil in varsta de 4 ani a decedat, in urma unui accident de mașina, in localitatea Cornereva, județul Caraș Severin. In mașina se mai aflau inca trei copii, toții ai tinerei de 27 de ani care se afla la volan. Femeia nu avea permis de conducere și s-a rasturant The post Nenorocire in vestul țarii:…

- Un copil in varsta de numai 4 ani a decedat in urma unui accident de mașina, in localitatea Cornereva, județul Caraș Severin. In mașina se mai aflau inca trei copii, toții ai tinerei de 27 de ani care se afla la volan. Femeia nu avea permis de conducere și s-a rasturant intr-un parau de pe marginea…

- Un copil in varsta de 4 ani a murit, sambata, in urma unui accident de mașina, in localitatea Cornereva, județul Caraș Severin. In mașina se mai aflau alți trei copii, toți ai femeii de 27 de ani care se afla la volan. Tanara nu deținea permis de conducere și s-a rasturnat intr-un parau de pe marginea…

- O femeie in varsta de 27 de ani a condus mașina in localitatea Cornereva, din județul Caraș-Severin, deși nu avea permis, iar la un moment dat s-a rasturnat in parau. Unul dintre cei patru copii ai sai, care erau in mașina, a murit. Poliția Stațiunii Baile Herculane a fost sesizata, sambata,…

- Un copil in varsta de 4 ani a decedat, sambata, el aflandu-se, impreuna cu trei frati ai sai, intr-un autoturism rasturnat intr-un parau de pe marginea DJ 608, in localitatea Cornereva, la volan aflandu-se mama lor, in varsta de 27 ani, care nu poseda permis de conducerem, informeaza IPJ Caras-Severin,…

- Mașina de Poliție se deplasa pe Bulevardul Unirii cu semnalele acustice in funcțiune, cand un autoturism condus de o femeie a intrat violent in autospeciala de Poliție. In urma impactului, autospeciala s-a rasturnat. Cele doua persoane aflate pe bancheta din spate și care se aflau in custodia Poliției…

- Un barbat de 52 de ani a murit miercuri seara dupa ce a fost prins sub un tractor care s-a rasturnat pe un drum forestier in comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț. Potrivit ISU Neamț, autoritațile au fost...