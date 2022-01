Stiri pe aceeasi tema

- Familia unei poloneze care a murit marți, dupa ce medicii au refuzat sa-i faca o procedura de avort, când inima fatului a încetat sa mai bata, a acuzat guvernul ca are „sânge pe mâini”, scrie The Guardian.Femeia, identificata doar ca Agnieszka T, ar fi fost în…

- O femeie de 36 de ani din Vrancioaia, insarcinata in luna a 7-a, a fost adusa luni noapte la Spitalul Județean din Focșani, in jurul orei 23.30.Gravida fusese injunghiata in burta și a ajuns la spital in stare foarte grava, spun medicii, respectiv in șoc hemoragic.In ciuda eforturilor depuse de medici,…

- O tanara in varsta de 36 de ani s-a stins din viața in cursul acestei dupa-amiezi, dupa ce s-a aruncat de la etajul șapte al unui bloc din zona Metroului 1 Decembrie 1918. Medicii ajunși la fața locului au resuscitat-o peste 45 de minute, insa, din pacate, au fost nevoiți sa declare decesul.Potrivit…

- Un nou nascut a murit de COVID-19. Mama bebelușului nu era vaccinata și s-a infectat cu virusul. Tanara de 22 de ani a ținut cont de teoriile care circula pe internet, iar acest lucru a dus la decesul fetiței ei. Starea de sanatate a copilei s-a agravat și a fost deconectata de aparatele care o țineau…

- O tanara de 30 de ani, din Pszczyna (sudul Poloniei), a murit din cauza ca noua legislație din țara interzice intreruperea sarcinii. Avortul este permis in țara doar in cazuri de viol sau incest sau daca viața mamei este pusa in pericol.

- O femeie de 38 de ani din Iași a murit dupa ce i s-a facut rau intr-un magazin. Avea COVID dar se trata acasa de gripa O femeie de 38 de a murit in timp ce se afla intr-un magazin la cumparaturi, dupa ce i s-a facut brusc rau si a intrat in stop cardio-respirator. Femeia, din Iași, s-a tratat acasa…

- Criticii spun ca legislația stricta, care permite avortul doar in cazul violului, incestului și a situațiilor in care viața mamei este in pericol, este de vina pentru moartea femeii intr-un spital din sudul țarii, scrie publicația europeana Politico . O femeie insarcinata a murit intr-un spital din…