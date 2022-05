Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 64 de ani, din comuna Braloștița, județul Dolj, și-a pierdut viața, astazi, dupa ce un incendiu i-a cuprins locuința. Pompierii militari au intervenit cu doua autospeciale de lucru cu apa și spuma și o ambulanta SMURD pentru localizarea și lichidarea incendiului. La sosirea echipajelor de…

- Pompierii din cadrul Detasamentelor Turda, 1 si 2 Cluj Napoca au intervinit in aceasta dimineata, cu trei autospeciale, o autoutilitara pentru transport victime multiple, trei echipaje SMURD si cinci SAJ pentru a acorda asistenta medicala de urgenta pentru sapte persoane gasite inconstiente, in urma…

- INCENDIU la Saliștea Deal. Locuința cuprinsa de flacari. Pompierii intervin cu doua autospeciale O locuința din Saliștea Deal a luat foc, vineri dupa-amiaza. Pompierii acționeaza cu doua autospeciale. Potrivit ISU Alba, Garda de intervenție Sebeș intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata in localitatea Cuza Voda, judetul Constanta. Din primele informatii militarii intervin pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuinta. Interventia…

- Tragedie in Targu Neamț, acolo unde un barbat, in varsta de 70 de ani, a decedat. Casa lui a fost cuprinsa in intregime de flacari, iar acesta nu s-a mai putut salva. Tragedia a avut loc in cursul zilei de luni. Alte trei persoane au reușit sa se salveze In casa cuprinsa de flacari se […] The post Sfarșit…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata in localitatea Rasova, judetul Constanta. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea din primele informatii o locuinta a fost cuprinsa de flacari. Din primele…

- Incendiu in localitatea Brodina, 12.02.2022, ora anuntarii la 112 ndash; 11:42 Militarii Garzii de Interventie Vicovu de Sus, impreuna cu lucratori ai Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Brodina, au intervenit cu trei autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD B2, pentru localizarea si…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati noaptea trecuta 7 8 februarie 2022 sa intervina in localitatea Movilita, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea o locuinta a fost cuprinsa de flacari la iesire din localitatea Movilita…