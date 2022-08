Stiri pe aceeasi tema

- O turista a fost ucisa miercuri dupa ce o umbrela de plaja luata de vant i-a intrat in piept.Tammy Perreault se afla pe o plaja Garden City din Carolina de Sud, a declarat medicului legist adjunct al județului Horry, Tamara Willard, pentru presa, conform The Guardian.Perreault, in varsta de 63 de ani,…

- Atac asupra Harkovului, soldat cu cel putin 2 morti si 23 raniti, inclusiv un copil, anunta guvernatorul regional. Cel putin doua persoane au fost ucise si alte 23 au fost ranite, printre care si un copil, intr-un atac asupra Harkovului, a declarat seful administratiei militare regionale Oleg Siniehubov,…

- Incendiile și valurile de caldura care fac ravagii in Europa și in alte parți ale lumii arata ca omenirea se confrunta cu „o sinucidere colectiva”, a avertizat secretarul general al ONU, in timp ce guvernele din intreaga lume se chinuie sa protejeze oamenii de impactul caldurii extreme, scrie The Guardian.…

- Parintii a doua fetite din SUA care ar fi murit dupa ce au facut o provocare virala de pe reteaua de socializare TikTok au dat in judecata platforma chinezeasca, acuzand ca „algoritmii periculosi” sunt vinovati de decesul micutelor de opt si noua ani, relateaza The Guardian. Familiile celor doua fete…

- O femeie este in stare grava, dupa ce o creanga care a intrat prin parbriz și i s-a infipt in bazin. Accidentul a avut loc, marți, pe DN1H, in zona localitații Peștiș, județul Bihor. Femeia conducea mașina pe raza localitații Peștiș, de pe DN 1 cand o creanga care s-a rupt a intrat prin parbriz […]…

- Un parașutist militar a murit la antrenament, transmite Digi24. Incidentul s-a petrecut, miercuri, in Buzau. Potrivit primelor informații, parașuta militarului nu nu ar fi funcționat. Ministerul Apararii Naționale este așteptat sa ofere detalii in acest caz. Raluca Dan The post Un parașutist militar…