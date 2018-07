Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul in varsta de 25 de ani, Tom Thornton, ar fi fost victima a mai multor erori in timpul tratamentului sau la Pennine Acute Hospitals NHS Trust din orașul englez Greater Manchester. Aceste greșeli, dezvaluie acum soția lui Tom Thornton, au fost facute incepand din august 2014, de la prima…

- Drama intr-o familie din județul Buzau. O femeie de 55 de ani, din Patarlagele, a murit subit dupa ce a mancat ciuperci culese din padure chiar de catre soțul ei, om al locului, care se declara cunoscator al plantelor comestibile. Din mancarea respectiva au mai mancat și alte persoane, insa niciuna…

- Un barbat din Iași a ajuns de urgența la spital dupa ce a mancat ciuperci…crude! Medicii nu sunt siguri ca ciupercile culese de el din padure erau otravitoare, cert este insa ca victima prezenta semnele unei indigestii severe. Barbatul a fost internat in secția de toxicologie. Barbatul din Iași care…

- Megan Pryde era din Anglia si avea doar 19 ani cand a fost diagnosticata cu o forma de cancer de colon care era mult prea agresiva si care nu mai putea fi tratata. Cu cateva luni inainte de a primi vestea cutremuratoare, medicul a analizat simptomele tinerei si i-a spus ca este constipata, prescriindu-i…

- Baiatul a ajuns initial in Clinica de Anestezie si Terapie Intensiva a unitatii medicale, iar ulterior a fost mutat in Clinica de Chirurgie Pediatrica avand in vedere ca nu prezenta probleme cu risc vital. Medicii spun ca, in urma consultului, au fost identificate mai multe leziuni la nivelul anusului.…

- Un copil de 4 ani Bumbesti-Jiu risca sa ramana orb, dupa ce s-a lovit intr-o teava, la un loc de joaca. Accidentul a avut loc intr-un loc de joaca amenajat de primarie. Copilul s-a lovit intr-o teava rupta a unui leagan, iar acum familia cheama municipalitatea in instanta. Primarul da insa vina pe neglijenta…

- A sosit momentul primei ecografii, scrie anamariavasile.ro. Fiind copleșita de sentimentele materne și de o fericire absoluta, Kate a mers la doctor. Medicul, cu care ea se cunoștea de mult timp, glumea: „Poate ai iarași gemeni?" Și iata ca a ghicit! Intr-adevar, alaturi de inima lui Kate mai bateau…

- Daca ai mancat recent din acest loc, ar fi bine sa mergi la doctor • Peste 60 de ieseni au ajuns la spital dupa ce au mancat la acest fast-food • Situatia inregistrata este alarmanta, iar medicii se asteapta ca numarul pacientilor sa creasca in urmatoarele ore • Autoritatile au luat masuri dupa sesizarile…