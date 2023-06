Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 54 de ani a murit, dupa ce a mancat o ciocolata. In urma cu puțin timp și-a aniversat ziua de naștere, iar ciocolata a facut parte dintr-un colet cadou primit cu aceasta ocazie. Femeia nu cunoștea persoana de la care a primit coletul, iar in cele din urma s-a stins din viața.

- Drama cumplita intr-o localitate din județul Olt. O femeie in varsta de 43 de ani a sfarșit in condiții tragice, lasand in urma sa o familie indurerata. Trei copii au ramas fara mama. Fara sa-și dea seama, victima a dus la gura un recipient in care se afla o substanța care i-a facut rau. Femeia […]…

- O femeie de 42 de ani a murit dupa ce a decis sa nasca la domiciliu, cu o asistenta medicala gasita pe internet. Nu este primul caz de acest fel care a avut loc in ultima vreme in județele Moldovei. Medicii ginecologi avertizeaza asupra riscurilor și ilegalitații unor asemenea practici.Caz șocant…

- Proprietara unei companii de dulciuri are peste 100.000 de batoane de ciocolata pe care trebuie sa le vansa sau sa le dea cadou inainte ca termenul de valabilitate sa expire, relateaza Insider.Proprietara unei companii de dulciuri are peste 100.000 de batoane de ciocolata pe care trebuie sa le vanda…

- Ar putea parea parca scos din celebrele filme cu james Bond, dar in realitatea evenimentul s-a intamplat in 2018, find vorba de atntatul impotriva fostului spion rus Serghei Skripal. Ulterior s-a aflat și care a fost motivul ingrozitor pentru care o femeie a murit dupa ce a mirosit un parfum.

- Un angajat de la Secția Drumuri Naționale din Botoșani a fost gasit decedat in sediul instituției, dupa ce a muncit 40 de ore și a ajutat la deszapezirea drumului pana la femeia insarcinata care a nascut acasa.Barbatul a asistat-o pe femeia gravida din Botoșani, care a nascut acasa. Joi, aceasta a nascut…

- Un accident a avut loc , sambata, in jurul orei 16:30, pe DJ 222 intre localitațile Tulcea-Agighiol. In accident a fost implicat un singur autoturism. O femeie a murit și alte doua au fost ranite.

- Femeia conductor a unui tren a murit sambata noapte, dupa ce o locomotiva a lovit violent un vagon de calatori, in Gara Galați. Alte trei persoane au fost ranite in urma celui mai grav accident feroviar din ultimul timp produs in Romania. Potrivit medicilor de la Spitalul de Urgenta din Galati, Gina,…