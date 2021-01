Stiri pe aceeasi tema

- Timpul s-a oprit in loc astazi, la aflarea vestii ca fostul ofiter de politie si consilier judetean Adrian Apostol, s-a stins din viata. Decesul fostului comisar sef ar fi survenit la Spitalul Judetean de Urgenta „Sfantul Pantelimon” Focșani, unitate medicala in care era internat de mai mult timp. Trista…

- O femeie in varsta de 50 de ani a murit si un barbat de 53 de ani a fost ranit, in urma unui accident rutier produs luni dupa amiaza in comuna Curtisoara, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu. In accident au fost implicate doua autoturisme…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) ‘Sf. Pantelimon’ Focsani are zece paturi de ATI dotate cu tot ce este necesar pentru pacientii COVID-19, dar nu gaseste medicii necesari pentru a deschide cea de-a doua linie de garda, a declarat luni, in cadrul unei conferinte de presa, prefectul judetului Vrancea,…

- O femeie a ajuns, duminica, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani dupa ce autoturismul pe care il conducea a fost implicat intr-un accident de circulatie cu o autospeciala de pompieri a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, informeaza…

- O femeie de 60 de ani, din Marasesti, a decedat, duminica dupa amiaza, dupa ce a pierdut controlul masinii pe care o conducea si a intrat intr-un cap de pod, pe DN2-E85, la Garoafa, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, relateaza Agerpres. "Printr-un apel la 112, a fost…

- Un barbat a decedat, iar un altul a fost ranit, miercuri, pe E85, la Calimanesti, dupa ce remorca unui tir s-a rasturnat pentru un autoturism in urma impactului dintre cele doua autovehivule, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, informeza Agerpres."Pompierii militari…